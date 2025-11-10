Diem Harga Hari Ini

Harga langsung Diem (DIEM) hari ini ialah $ 117.48, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIEM kepada USD penukaran adalah $ 117.48 setiap DIEM.

Diem kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,734,747, dengan bekalan edaran sebanyak 31.78K DIEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIEM didagangkan antara $ 111.06 (rendah) dan $ 119.27 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 347.15, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 109.15.

Dalam prestasi jangka pendek, DIEM dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -11.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Diem (DIEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 31.78K 31.78K 31.78K Jumlah Bekalan 31,775.90300546532 31,775.90300546532 31,775.90300546532

Had Pasaran semasa Diem ialah $ 3.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIEM ialah 31.78K, dengan jumlah bekalan sebanyak 31775.90300546532. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.