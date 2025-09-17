DIGGER AI (DIGGAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) +14.30% Perubahan Harga (7D) +14.30%

DIGGER AI (DIGGAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIGGAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIGGAI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIGGAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan +14.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DIGGER AI (DIGGAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Bekalan Peredaran 999.48M 999.48M 999.48M Jumlah Bekalan 999,483,232.856571 999,483,232.856571 999,483,232.856571

Had Pasaran semasa DIGGER AI ialah $ 10.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGGAI ialah 999.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999483232.856571. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.92K.