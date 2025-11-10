Digichain Agent Harga Hari Ini

Harga langsung Digichain Agent (DIGI1) hari ini ialah $ 0.00001128, dengan 2.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIGI1 kepada USD penukaran adalah $ 0.00001128 setiap DIGI1.

Digichain Agent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,284.15, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DIGI1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIGI1 didagangkan antara $ 0.00001106 (rendah) dan $ 0.00001154 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00024502, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000995.

Dalam prestasi jangka pendek, DIGI1 dipindahkan +0.04% dalam sejam terakhir dan -46.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Digichain Agent (DIGI1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Digichain Agent ialah $ 11.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGI1 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.28K.