DigiHealth (DGH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00107618 $ 0.00107618 $ 0.00107618 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00107618$ 0.00107618 $ 0.00107618 Sepanjang Masa $ 0.0033402$ 0.0033402 $ 0.0033402 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.58% Perubahan Harga (1D) +1.84% Perubahan Harga (7D) +52.34% Perubahan Harga (7D) +52.34%

DigiHealth (DGH) harga masa nyata ialah $0.00107266. Sepanjang 24 jam yang lalu, DGH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00107618 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DGH sepanjang masa ialah $ 0.0033402, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DGH telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, +1.84% dalam 24 jam dan +52.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DigiHealth (DGH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DigiHealth ialah $ 1.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.07M.