Digital ASSet Treasury Harga Hari Ini

Harga langsung Digital ASSet Treasury (DAT) hari ini ialah $ 0.00159494, dengan 25.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00159494 setiap DAT.

Digital ASSet Treasury kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,594,999, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M DAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DAT didagangkan antara $ 0.00135767 (rendah) dan $ 0.00213484 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00316335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00061878.

Dalam prestasi jangka pendek, DAT dipindahkan -1.47% dalam sejam terakhir dan -6.29% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Digital ASSet Treasury (DAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,534.039622 999,999,534.039622 999,999,534.039622

