Digital Fitness (DEFIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.068172 $ 0.068172 $ 0.068172 24J Rendah $ 0.070974 $ 0.070974 $ 0.070974 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.068172$ 0.068172 $ 0.068172 24J Tinggi $ 0.070974$ 0.070974 $ 0.070974 Sepanjang Masa $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Harga Terendah $ 0.0138919$ 0.0138919 $ 0.0138919 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) +3.20% Perubahan Harga (7D) +5.70% Perubahan Harga (7D) +5.70%

Digital Fitness (DEFIT) harga masa nyata ialah $0.070981. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFIT didagangkan antara $ 0.068172 rendah dan $ 0.070974 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFIT sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0138919.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFIT telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +3.20% dalam 24 jam dan +5.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M Bekalan Peredaran 31.37M 31.37M 31.37M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Digital Fitness ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFIT ialah 31.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.55M.