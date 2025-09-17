Lagi Mengenai DEFIT

Maklumat Harga DEFIT

Kertas putih DEFIT

Laman Web Rasmi DEFIT

Tokenomik DEFIT

Ramalan Harga DEFIT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Digital Fitness Logo

Digital Fitness Harga (DEFIT)

Tidak tersenarai

1 DEFIT ke USD Harga Langsung:

$0.070981
$0.070981$0.070981
+3.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Digital Fitness (DEFIT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:08:46 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.068172
$ 0.068172$ 0.068172
24J Rendah
$ 0.070974
$ 0.070974$ 0.070974
24J Tinggi

$ 0.068172
$ 0.068172$ 0.068172

$ 0.070974
$ 0.070974$ 0.070974

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.0138919
$ 0.0138919$ 0.0138919

+0.84%

+3.20%

+5.70%

+5.70%

Digital Fitness (DEFIT) harga masa nyata ialah $0.070981. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFIT didagangkan antara $ 0.068172 rendah dan $ 0.070974 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFIT sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0138919.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFIT telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +3.20% dalam 24 jam dan +5.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digital Fitness (DEFIT) Maklumat Pasaran

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

--
----

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

31.37M
31.37M 31.37M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Digital Fitness ialah $ 2.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFIT ialah 31.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.55M.

Digital Fitness (DEFIT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Digital Fitness kepada USD adalah $ +0.00219971.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Digital Fitness kepada USD adalah $ -0.0050403679.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Digital Fitness kepada USD adalah $ -0.0002053054.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Digital Fitness kepada USD adalah $ +0.00586384896280985.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00219971+3.20%
30 Hari$ -0.0050403679-7.10%
60 Hari$ -0.0002053054-0.28%
90 Hari$ +0.00586384896280985+9.01%

Apakah itu Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Digital Fitness (DEFIT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Digital Fitness Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Digital Fitness (DEFIT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Digital Fitness (DEFIT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Digital Fitness.

Semak Digital Fitness ramalan harga sekarang!

DEFIT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Digital Fitness (DEFIT)

Memahami tokenomik Digital Fitness (DEFIT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEFIT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Digital Fitness (DEFIT)

Berapakah nilai Digital Fitness (DEFIT) hari ini?
Harga langsung DEFIT dalam USD ialah 0.070981 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEFIT ke USD?
Harga semasa DEFIT ke USD ialah $ 0.070981. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Digital Fitness?
Had pasaran untuk DEFIT ialah $ 2.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEFIT?
Bekalan edaran DEFIT ialah 31.37M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFIT?
DEFIT mencapai harga ATH sebanyak 1.28 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFIT?
DEFIT melihat harga ATL sebanyak 0.0138919 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEFIT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFITialah -- USD.
Adakah DEFIT akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEFIT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFITramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:08:46 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.