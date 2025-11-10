Digital Gold Harga Hari Ini

Harga langsung Digital Gold (GOLD) hari ini ialah $ 0.00001711, dengan 4.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOLD kepada USD penukaran adalah $ 0.00001711 setiap GOLD.

Digital Gold kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,108.59, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GOLD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOLD didagangkan antara $ 0.00001616 (rendah) dan $ 0.00001728 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00010403, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001204.

Dalam prestasi jangka pendek, GOLD dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -0.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Digital Gold (GOLD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.11K$ 17.11K $ 17.11K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Digital Gold ialah $ 17.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOLD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.11K.