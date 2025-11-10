Digital Oil Memecoin Harga Hari Ini

Harga langsung Digital Oil Memecoin (OIL) hari ini ialah $ 0.00011175, dengan 4.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OIL kepada USD penukaran adalah $ 0.00011175 setiap OIL.

Digital Oil Memecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 111,169, dengan bekalan edaran sebanyak 998.28M OIL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OIL didagangkan antara $ 0.00010595 (rendah) dan $ 0.00011136 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00353663, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009743.

Dalam prestasi jangka pendek, OIL dipindahkan +1.84% dalam sejam terakhir dan -19.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Digital Oil Memecoin (OIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.17K$ 111.17K $ 111.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.17K$ 111.17K $ 111.17K Bekalan Peredaran 998.28M 998.28M 998.28M Jumlah Bekalan 998,279,596.400241 998,279,596.400241 998,279,596.400241

Had Pasaran semasa Digital Oil Memecoin ialah $ 111.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OIL ialah 998.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998279596.400241. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 111.17K.