Digital Reserve Currency Logo

Digital Reserve Currency Harga (DRC)

Tidak tersenarai

1 DRC ke USD Harga Langsung:

$0.00024597
$0.00024597$0.00024597
+13.20%1D
mexc
USD
Digital Reserve Currency (DRC) Carta Harga Langsung
Digital Reserve Currency (DRC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03003438
$ 0.03003438$ 0.03003438

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

+13.25%

+18.65%

+18.65%

Digital Reserve Currency (DRC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRC sepanjang masa ialah $ 0.03003438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRC telah berubah sebanyak +1.16% sejak sejam yang lalu, +13.25% dalam 24 jam dan +18.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digital Reserve Currency (DRC) Maklumat Pasaran

$ 245.97K
$ 245.97K$ 245.97K

--
----

$ 245.97K
$ 245.97K$ 245.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Digital Reserve Currency ialah $ 245.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRC ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 245.97K.

Digital Reserve Currency (DRC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Digital Reserve Currency kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Digital Reserve Currency kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Digital Reserve Currency kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Digital Reserve Currency kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+13.25%
30 Hari$ 0+11.69%
60 Hari$ 0+7.54%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Digital Reserve Currency (DRC)

Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.

Digital Reserve Currency (DRC) Sumber

Laman Web Rasmi

Digital Reserve Currency Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Digital Reserve Currency (DRC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Digital Reserve Currency (DRC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Digital Reserve Currency.

Semak Digital Reserve Currency ramalan harga sekarang!

DRC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Digital Reserve Currency (DRC)

Memahami tokenomik Digital Reserve Currency (DRC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DRC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Digital Reserve Currency (DRC)

Berapakah nilai Digital Reserve Currency (DRC) hari ini?
Harga langsung DRC dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DRC ke USD?
Harga semasa DRC ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Digital Reserve Currency?
Had pasaran untuk DRC ialah $ 245.97K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DRC?
Bekalan edaran DRC ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DRC?
DRC mencapai harga ATH sebanyak 0.03003438 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DRC?
DRC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DRC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DRCialah -- USD.
Adakah DRC akan naik lebih tinggi tahun ini?
DRC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DRCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.