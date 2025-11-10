Digital Slop Harga Hari Ini

Harga langsung Digital Slop (SLOP) hari ini ialah $ 0.00001551, dengan 5.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SLOP kepada USD penukaran adalah $ 0.00001551 setiap SLOP.

Digital Slop kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,405.77, dengan bekalan edaran sebanyak 999.44M SLOP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SLOP didagangkan antara $ 0.00001446 (rendah) dan $ 0.00001547 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00064503, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001392.

Dalam prestasi jangka pendek, SLOP dipindahkan +0.61% dalam sejam terakhir dan -22.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Digital Slop (SLOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Bekalan Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Jumlah Bekalan 999,438,078.933731 999,438,078.933731 999,438,078.933731

Had Pasaran semasa Digital Slop ialah $ 15.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SLOP ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999438078.933731. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.41K.