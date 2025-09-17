Digital TreaZure (Z) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00126611$ 0.00126611 $ 0.00126611 Harga Terendah $ 0.00001314$ 0.00001314 $ 0.00001314 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +21.40% Perubahan Harga (7D) +21.40%

Digital TreaZure (Z) harga masa nyata ialah $0.0000245. Sepanjang 24 jam yang lalu, Z didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi Z sepanjang masa ialah $ 0.00126611, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001314.

Dari segi prestasi jangka pendek, Z telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +21.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digital TreaZure (Z) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.38K$ 18.38K $ 18.38K Bekalan Peredaran 749.97M 749.97M 749.97M Jumlah Bekalan 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786 749,967,055.7618786

Had Pasaran semasa Digital TreaZure ialah $ 18.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran Z ialah 749.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749967055.7618786. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.38K.