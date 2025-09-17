Digits DAO (DIGITS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01765585$ 0.01765585 $ 0.01765585 Harga Terendah $ 0.00287218$ 0.00287218 $ 0.00287218 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.87% Perubahan Harga (7D) +7.87%

Digits DAO (DIGITS) harga masa nyata ialah $0.00714721. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIGITS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIGITS sepanjang masa ialah $ 0.01765585, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00287218.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIGITS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digits DAO (DIGITS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M Bekalan Peredaran 790.74M 790.74M 790.74M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Digits DAO ialah $ 5.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGITS ialah 790.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.15M.