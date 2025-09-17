Lagi Mengenai DIGITS

Digits DAO Logo

Digits DAO Harga (DIGITS)

Tidak tersenarai

1 DIGITS ke USD Harga Langsung:

$0.00714721
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Digits DAO (DIGITS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:31:58 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.01765585
$ 0.00287218
--

--

+7.87%

+7.87%

Digits DAO (DIGITS) harga masa nyata ialah $0.00714721. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIGITS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIGITS sepanjang masa ialah $ 0.01765585, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00287218.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIGITS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Digits DAO (DIGITS) Maklumat Pasaran

$ 5.65M
--
$ 7.15M
790.74M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Digits DAO ialah $ 5.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGITS ialah 790.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.15M.

Digits DAO (DIGITS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Digits DAO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Digits DAO kepada USD adalah $ -0.0007782432.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Digits DAO kepada USD adalah $ +0.0016397758.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Digits DAO kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0007782432-10.88%
60 Hari$ +0.0016397758+22.94%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Digits DAO (DIGITS) Sumber

Laman Web Rasmi

Digits DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Digits DAO (DIGITS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Digits DAO (DIGITS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Digits DAO.

Semak Digits DAO ramalan harga sekarang!

DIGITS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Digits DAO (DIGITS)

Memahami tokenomik Digits DAO (DIGITS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DIGITS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Digits DAO (DIGITS)

Berapakah nilai Digits DAO (DIGITS) hari ini?
Harga langsung DIGITS dalam USD ialah 0.00714721 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DIGITS ke USD?
Harga semasa DIGITS ke USD ialah $ 0.00714721. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Digits DAO?
Had pasaran untuk DIGITS ialah $ 5.65M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DIGITS?
Bekalan edaran DIGITS ialah 790.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DIGITS?
DIGITS mencapai harga ATH sebanyak 0.01765585 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DIGITS?
DIGITS melihat harga ATL sebanyak 0.00287218 USD.
Berapakah jumlah dagangan DIGITS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DIGITSialah -- USD.
Adakah DIGITS akan naik lebih tinggi tahun ini?
DIGITS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DIGITSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:31:58 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.