DIGIVERSE Harga (DIGI)
--
--
0.00%
0.00%
DIGIVERSE (DIGI) harga masa nyata ialah $0.00878435. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIGI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIGI sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00876199.
Dari segi prestasi jangka pendek, DIGI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa DIGIVERSE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 878.44K.
Pada hari ini, perubahan harga DIGIVERSE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DIGIVERSE kepada USD adalah $ -0.0032180640.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DIGIVERSE kepada USD adalah $ -0.0020107052.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DIGIVERSE kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ -0.0032180640
|-36.63%
|60 Hari
|$ -0.0020107052
|-22.88%
|90 Hari
|$ 0
|--
Digiverse is the world's first and only digital metaverse that creates the perception of virtual reality. It is the single most successful and patented example of instantiating Metaverse environments. Digiverse is an innovative blockchain project that merges virtual and real world, implementing it into the physical world securely and expeditiously. It is not just a concept; it's a reality, occupying 5000 square meters in the Land of Legends and commended by world-renowned figures after their visits. At its core, Digiverse is composed of several main components, including a Metaverse, Digital Identity, Crypto Exchange (Centralised), and DigiTravel. It complements these main components with supporting features such as an NFT Marketplace, Digital NFT Auctions, a Project Incubator, Launchpad, Staking capabilities and a Decentralized Crypto Exchange (DEX). Digiverse's Metaverse is a platform that provides immersive experiences to people through diverse regions, each with unique stories and scenarios. It allows individuals to engage with digital art using all of their senses. Its Digital Identity offers a secure and trustworthy system for digital interactions. The in-built Crypto Exchange provides a venue for swift and safe digital asset trading. DigiTravel integrates traveling experiences within the Metaverse, creating a new realm of tourism. In addition to these, Digiverse develops software products with cutting-edge technologies such as AR, VR, hologram technology, and crypto asset exchange platforms, maintaining company's values like continuous innovation, excellence, and ethical business practices. In short, Digiverse aims to advance the blockchain technology by integrating real-world and virtual phenomena, driven by a commitment to technological innovation, customer satisfaction, and enduring business relationships.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai DIGIVERSE (DIGI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DIGIVERSE (DIGI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DIGIVERSE.
Semak DIGIVERSE ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik DIGIVERSE (DIGI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DIGI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.