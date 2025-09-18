Dignity Gold (DIGAU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 6.08 $ 6.08 $ 6.08 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 6.08$ 6.08 $ 6.08 Sepanjang Masa $ 8.17$ 8.17 $ 8.17 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.16% Perubahan Harga (1D) +20,848.89% Perubahan Harga (7D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.15%

Dignity Gold (DIGAU) harga masa nyata ialah $6.01. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIGAU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 6.08 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIGAU sepanjang masa ialah $ 8.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIGAU telah berubah sebanyak -1.16% sejak sejam yang lalu, +20,848.89% dalam 24 jam dan +0.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dignity Gold (DIGAU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.02B$ 18.02B $ 18.02B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dignity Gold ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIGAU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.02B.