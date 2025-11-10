dihcoin Harga Hari Ini

Harga langsung dihcoin (DIH) hari ini ialah $ 0.00002904, dengan 2.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DIH kepada USD penukaran adalah $ 0.00002904 setiap DIH.

dihcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 29,008, dengan bekalan edaran sebanyak 998.73M DIH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DIH didagangkan antara $ 0.0000282 (rendah) dan $ 0.00002907 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00064411, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002337.

Dalam prestasi jangka pendek, DIH dipindahkan +0.31% dalam sejam terakhir dan -10.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

dihcoin (DIH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa dihcoin ialah $ 29.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIH ialah 998.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998728988.98057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.01K.