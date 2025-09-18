Dilly (DILLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0054583$ 0.0054583 $ 0.0054583 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -2.57% Perubahan Harga (7D) +12.92% Perubahan Harga (7D) +12.92%

Dilly (DILLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DILLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DILLY sepanjang masa ialah $ 0.0054583, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DILLY telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -2.57% dalam 24 jam dan +12.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dilly (DILLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.14K$ 25.14K $ 25.14K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 998,997,249.97 998,997,249.97 998,997,249.97

Had Pasaran semasa Dilly ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DILLY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 998997249.97. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.14K.