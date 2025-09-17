Dimes (DIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001091 $ 0.00001091 $ 0.00001091 24J Rendah $ 0.00001146 $ 0.00001146 $ 0.00001146 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001091$ 0.00001091 $ 0.00001091 24J Tinggi $ 0.00001146$ 0.00001146 $ 0.00001146 Sepanjang Masa $ 0.00002759$ 0.00002759 $ 0.00002759 Harga Terendah $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +0.89% Perubahan Harga (7D) +6.86% Perubahan Harga (7D) +6.86%

Dimes (DIME) harga masa nyata ialah $0.00001141. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIME didagangkan antara $ 0.00001091 rendah dan $ 0.00001146 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIME sepanjang masa ialah $ 0.00002759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000491.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIME telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.89% dalam 24 jam dan +6.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dimes (DIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dimes ialah $ 1.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIME ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.14M.