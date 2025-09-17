DIMO (DIMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.066172 $ 0.066172 $ 0.066172 24J Rendah $ 0.067944 $ 0.067944 $ 0.067944 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.066172$ 0.066172 $ 0.066172 24J Tinggi $ 0.067944$ 0.067944 $ 0.067944 Sepanjang Masa $ 0.785628$ 0.785628 $ 0.785628 Harga Terendah $ 0.02171116$ 0.02171116 $ 0.02171116 Perubahan Harga (1J) -0.58% Perubahan Harga (1D) +0.68% Perubahan Harga (7D) -2.68% Perubahan Harga (7D) -2.68%

DIMO (DIMO) harga masa nyata ialah $0.067231. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIMO didagangkan antara $ 0.066172 rendah dan $ 0.067944 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIMO sepanjang masa ialah $ 0.785628, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02171116.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIMO telah berubah sebanyak -0.58% sejak sejam yang lalu, +0.68% dalam 24 jam dan -2.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DIMO (DIMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.63M$ 26.63M $ 26.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.10M$ 67.10M $ 67.10M Bekalan Peredaran 396.89M 396.89M 396.89M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DIMO ialah $ 26.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIMO ialah 396.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.10M.