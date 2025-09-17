Dinero (DINERO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00840612 $ 0.00840612 $ 0.00840612 24J Rendah $ 0.00863395 $ 0.00863395 $ 0.00863395 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00840612$ 0.00840612 $ 0.00840612 24J Tinggi $ 0.00863395$ 0.00863395 $ 0.00863395 Sepanjang Masa $ 0.194588$ 0.194588 $ 0.194588 Harga Terendah $ 0.00178275$ 0.00178275 $ 0.00178275 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) +1.95% Perubahan Harga (7D) +1.95%

Dinero (DINERO) harga masa nyata ialah $0.00847568. Sepanjang 24 jam yang lalu, DINERO didagangkan antara $ 0.00840612 rendah dan $ 0.00863395 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DINERO sepanjang masa ialah $ 0.194588, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00178275.

Dari segi prestasi jangka pendek, DINERO telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan +1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dinero (DINERO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Bekalan Peredaran 806.36M 806.36M 806.36M Jumlah Bekalan 1,245,969,591.949351 1,245,969,591.949351 1,245,969,591.949351

Had Pasaran semasa Dinero ialah $ 6.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DINERO ialah 806.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1245969591.949351. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.61M.