DINO Harga Hari Ini

Harga langsung DINO (DINO) hari ini ialah --, dengan 1.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DINO kepada USD penukaran adalah -- setiap DINO.

DINO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 196,290, dengan bekalan edaran sebanyak 980.00M DINO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DINO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00597972, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DINO dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -15.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DINO (DINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 196.29K$ 196.29K $ 196.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 196.29K$ 196.29K $ 196.29K Bekalan Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Jumlah Bekalan 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Had Pasaran semasa DINO ialah $ 196.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DINO ialah 980.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.29K.