DinoSwap Harga Hari Ini

Harga langsung DinoSwap (DINO) hari ini ialah --, dengan 2.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DINO kepada USD penukaran adalah -- setiap DINO.

DinoSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 91,182, dengan bekalan edaran sebanyak 155.47M DINO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DINO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.39, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DINO dipindahkan +0.67% dalam sejam terakhir dan -3.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DinoSwap (DINO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.18K$ 91.18K $ 91.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.44K$ 102.44K $ 102.44K Bekalan Peredaran 155.47M 155.47M 155.47M Jumlah Bekalan 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

Had Pasaran semasa DinoSwap ialah $ 91.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DINO ialah 155.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 174662682.0085595. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.44K.