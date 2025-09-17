DinoX (DNXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -49.99% Perubahan Harga (7D) -49.99%

DinoX (DNXC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNXC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNXC sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNXC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -49.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DinoX (DNXC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Bekalan Peredaran 160.00M 160.00M 160.00M Jumlah Bekalan 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Had Pasaran semasa DinoX ialah $ 4.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNXC ialah 160.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 160000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.80K.