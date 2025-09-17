Dippy (SN11) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.56 $ 6.56 $ 6.56 24J Rendah $ 6.94 $ 6.94 $ 6.94 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 24J Tinggi $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Sepanjang Masa $ 8.45$ 8.45 $ 8.45 Harga Terendah $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -2.44% Perubahan Harga (7D) -7.70% Perubahan Harga (7D) -7.70%

Dippy (SN11) harga masa nyata ialah $6.69. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN11 didagangkan antara $ 6.56 rendah dan $ 6.94 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN11 sepanjang masa ialah $ 8.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.49.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN11 telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -2.44% dalam 24 jam dan -7.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dippy (SN11) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M Bekalan Peredaran 2.21M 2.21M 2.21M Jumlah Bekalan 2,214,301.082836305 2,214,301.082836305 2,214,301.082836305

Had Pasaran semasa Dippy ialah $ 14.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN11 ialah 2.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2214301.082836305. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.81M.