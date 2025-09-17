Dippy Speech (SN58) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.796741 $ 0.796741 $ 0.796741 24J Rendah $ 0.826468 $ 0.826468 $ 0.826468 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.796741$ 0.796741 $ 0.796741 24J Tinggi $ 0.826468$ 0.826468 $ 0.826468 Sepanjang Masa $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Harga Terendah $ 0.703119$ 0.703119 $ 0.703119 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -0.69% Perubahan Harga (7D) -6.84% Perubahan Harga (7D) -6.84%

Dippy Speech (SN58) harga masa nyata ialah $0.811792. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN58 didagangkan antara $ 0.796741 rendah dan $ 0.826468 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN58 sepanjang masa ialah $ 1.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.703119.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN58 telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan -6.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dippy Speech (SN58) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 2.24M 2.24M 2.24M Jumlah Bekalan 2,237,231.929621236 2,237,231.929621236 2,237,231.929621236

Had Pasaran semasa Dippy Speech ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN58 ialah 2.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2237231.929621236. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.