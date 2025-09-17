DISCIPLINE (DISCIPLINE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0010299$ 0.0010299 $ 0.0010299 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -13.60% Perubahan Harga (7D) +1.51% Perubahan Harga (7D) +1.51%

DISCIPLINE (DISCIPLINE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DISCIPLINE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DISCIPLINE sepanjang masa ialah $ 0.0010299, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DISCIPLINE telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -13.60% dalam 24 jam dan +1.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Bekalan Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Jumlah Bekalan 999,557,284.315613 999,557,284.315613 999,557,284.315613

Had Pasaran semasa DISCIPLINE ialah $ 17.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DISCIPLINE ialah 999.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999557284.315613. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.37K.