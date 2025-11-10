Disco By Matt Furie Harga Hari Ini

Harga langsung Disco By Matt Furie (DISCO) hari ini ialah --, dengan 11.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DISCO kepada USD penukaran adalah -- setiap DISCO.

Disco By Matt Furie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 734,606, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DISCO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DISCO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00306541, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DISCO dipindahkan -9.02% dalam sejam terakhir dan -35.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Disco By Matt Furie (DISCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 734.61K$ 734.61K $ 734.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 734.61K$ 734.61K $ 734.61K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

