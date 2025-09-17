DISCO Chicken (DISCO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00211762$ 0.00211762 $ 0.00211762 Harga Terendah $ 0.00001201$ 0.00001201 $ 0.00001201 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +0.29%

DISCO Chicken (DISCO) harga masa nyata ialah $0.00001581. Sepanjang 24 jam yang lalu, DISCO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DISCO sepanjang masa ialah $ 0.00211762, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001201.

Dari segi prestasi jangka pendek, DISCO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DISCO Chicken (DISCO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.81K$ 15.81K $ 15.81K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,973,062.571351 999,973,062.571351 999,973,062.571351

Had Pasaran semasa DISCO Chicken ialah $ 15.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DISCO ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999973062.571351. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.81K.