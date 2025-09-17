Distracted Dudes (DUDE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00000535 24J Tinggi $ 0.00000553 Sepanjang Masa $ 0.00064186 Harga Terendah $ 0.00000268 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -0.81% Perubahan Harga (7D) +3.11%

Distracted Dudes (DUDE) harga masa nyata ialah $0.0000054. Sepanjang 24 jam yang lalu, DUDE didagangkan antara $ 0.00000535 rendah dan $ 0.00000553 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DUDE sepanjang masa ialah $ 0.00064186, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000268.

Dari segi prestasi jangka pendek, DUDE telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -0.81% dalam 24 jam dan +3.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Distracted Dudes (DUDE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.92K Bekalan Peredaran 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Distracted Dudes ialah $ 53.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUDE ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.92K.