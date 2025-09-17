Distributed Training (SN38) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 24J Rendah $ 1.58 $ 1.58 $ 1.58 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 24J Tinggi $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Sepanjang Masa $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 Harga Terendah $ 0.496926$ 0.496926 $ 0.496926 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -14.92% Perubahan Harga (7D) -41.82% Perubahan Harga (7D) -41.82%

Distributed Training (SN38) harga masa nyata ialah $1.3. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN38 didagangkan antara $ 1.29 rendah dan $ 1.58 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN38 sepanjang masa ialah $ 2.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.496926.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN38 telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -14.92% dalam 24 jam dan -41.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Distributed Training (SN38) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Bekalan Peredaran 2.65M 2.65M 2.65M Jumlah Bekalan 2,645,333.3762225 2,645,333.3762225 2,645,333.3762225

Had Pasaran semasa Distributed Training ialah $ 3.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN38 ialah 2.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2645333.3762225. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.43M.