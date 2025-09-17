Districts (DSTRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04588751 $ 0.04588751 $ 0.04588751 24J Rendah $ 0.04636587 $ 0.04636587 $ 0.04636587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04588751$ 0.04588751 $ 0.04588751 24J Tinggi $ 0.04636587$ 0.04636587 $ 0.04636587 Sepanjang Masa $ 0.067029$ 0.067029 $ 0.067029 Harga Terendah $ 0.02729575$ 0.02729575 $ 0.02729575 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) +19.99% Perubahan Harga (7D) +19.99%

Districts (DSTRX) harga masa nyata ialah $0.04603938. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSTRX didagangkan antara $ 0.04588751 rendah dan $ 0.04636587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSTRX sepanjang masa ialah $ 0.067029, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02729575.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSTRX telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan +19.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Districts (DSTRX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Bekalan Peredaran 123.05M 123.05M 123.05M Jumlah Bekalan 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Had Pasaran semasa Districts ialah $ 5.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSTRX ialah 123.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 125000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.78M.