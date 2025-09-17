Lagi Mengenai DSTRX

Districts Harga (DSTRX)

Tidak tersenarai

1 DSTRX ke USD Harga Langsung:

$0.04604082
$0.04604082$0.04604082
-0.10%1D
USD
Districts (DSTRX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:32:38 (UTC+8)

Districts (DSTRX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.35%

-0.17%

+19.99%

+19.99%

Districts (DSTRX) harga masa nyata ialah $0.04603938. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSTRX didagangkan antara $ 0.04588751 rendah dan $ 0.04636587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSTRX sepanjang masa ialah $ 0.067029, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02729575.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSTRX telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan +19.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Districts (DSTRX) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Districts ialah $ 5.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSTRX ialah 123.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 125000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.78M.

Districts (DSTRX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Districts kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Districts kepada USD adalah $ -0.0056546026.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Districts kepada USD adalah $ -0.0047342708.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Districts kepada USD adalah $ +0.0013167859357032.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.17%
30 Hari$ -0.0056546026-12.28%
60 Hari$ -0.0047342708-10.28%
90 Hari$ +0.0013167859357032+2.94%

Apakah itu Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Districts (DSTRX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Districts Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Districts (DSTRX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Districts (DSTRX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Districts.

Semak Districts ramalan harga sekarang!

DSTRX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Districts (DSTRX)

Memahami tokenomik Districts (DSTRX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DSTRX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Districts (DSTRX)

Berapakah nilai Districts (DSTRX) hari ini?
Harga langsung DSTRX dalam USD ialah 0.04603938 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DSTRX ke USD?
Harga semasa DSTRX ke USD ialah $ 0.04603938. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Districts?
Had pasaran untuk DSTRX ialah $ 5.69M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DSTRX?
Bekalan edaran DSTRX ialah 123.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DSTRX?
DSTRX mencapai harga ATH sebanyak 0.067029 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DSTRX?
DSTRX melihat harga ATL sebanyak 0.02729575 USD.
Berapakah jumlah dagangan DSTRX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DSTRXialah -- USD.
Adakah DSTRX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DSTRX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DSTRXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:32:38 (UTC+8)

