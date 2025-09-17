Dither (DITH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00772213 $ 0.00772213 $ 0.00772213 24J Rendah $ 0.00809451 $ 0.00809451 $ 0.00809451 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00772213$ 0.00772213 $ 0.00772213 24J Tinggi $ 0.00809451$ 0.00809451 $ 0.00809451 Sepanjang Masa $ 0.639131$ 0.639131 $ 0.639131 Harga Terendah $ 0.00671401$ 0.00671401 $ 0.00671401 Perubahan Harga (1J) -2.27% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) -16.76% Perubahan Harga (7D) -16.76%

Dither (DITH) harga masa nyata ialah $0.00772173. Sepanjang 24 jam yang lalu, DITH didagangkan antara $ 0.00772213 rendah dan $ 0.00809451 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DITH sepanjang masa ialah $ 0.639131, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00671401.

Dari segi prestasi jangka pendek, DITH telah berubah sebanyak -2.27% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -16.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dither (DITH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 772.15K$ 772.15K $ 772.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 772.15K$ 772.15K $ 772.15K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 99,996,843.15274172 99,996,843.15274172 99,996,843.15274172

Had Pasaran semasa Dither ialah $ 772.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DITH ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99996843.15274172. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 772.15K.