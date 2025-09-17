Ditto Staked Aptos (STAPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 24J Rendah $ 4.93 $ 4.93 $ 4.93 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 24J Tinggi $ 4.93$ 4.93 $ 4.93 Sepanjang Masa $ 18.76$ 18.76 $ 18.76 Harga Terendah $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) +1.52% Perubahan Harga (7D) +1.40% Perubahan Harga (7D) +1.40%

Ditto Staked Aptos (STAPT) harga masa nyata ialah $4.91. Sepanjang 24 jam yang lalu, STAPT didagangkan antara $ 4.81 rendah dan $ 4.93 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STAPT sepanjang masa ialah $ 18.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.79.

Dari segi prestasi jangka pendek, STAPT telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +1.52% dalam 24 jam dan +1.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ditto Staked Aptos (STAPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 242.38K$ 242.38K $ 242.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 242.38K$ 242.38K $ 242.38K Bekalan Peredaran 49.29K 49.29K 49.29K Jumlah Bekalan 49,285.0 49,285.0 49,285.0

Had Pasaran semasa Ditto Staked Aptos ialah $ 242.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STAPT ialah 49.29K, dengan jumlah bekalan sebanyak 49285.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 242.38K.