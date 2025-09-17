Divergence Protocol (DIVER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01111171 $ 0.01111171 $ 0.01111171 24J Rendah $ 0.01128262 $ 0.01128262 $ 0.01128262 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01111171$ 0.01111171 $ 0.01111171 24J Tinggi $ 0.01128262$ 0.01128262 $ 0.01128262 Sepanjang Masa $ 0.454064$ 0.454064 $ 0.454064 Harga Terendah $ 0.00490827$ 0.00490827 $ 0.00490827 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) +2.12% Perubahan Harga (7D) +2.12%

Divergence Protocol (DIVER) harga masa nyata ialah $0.01121071. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIVER didagangkan antara $ 0.01111171 rendah dan $ 0.01128262 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIVER sepanjang masa ialah $ 0.454064, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00490827.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIVER telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan +2.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Divergence Protocol (DIVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.21M$ 11.21M $ 11.21M Bekalan Peredaran 660.00M 660.00M 660.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Divergence Protocol ialah $ 7.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIVER ialah 660.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.21M.