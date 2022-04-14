Tokenomik Divergence Protocol (DIVER)

Tokenomik Divergence Protocol (DIVER)

Lihat cerapan utama tentang Divergence Protocol (DIVER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Divergence Protocol (DIVER) Maklumat

Divergence is a decentralized platform for hedging, trading DeFi-native asset volatility, with its flagship product being an AMM-based marketplace trading synthetic binary options.

Laman Web Rasmi:
https://www.divergence-protocol.com/

Divergence Protocol (DIVER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Divergence Protocol (DIVER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.43M
$ 7.43M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 660.00M
$ 660.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.26M
$ 11.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.454064
$ 0.454064
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00490827
$ 0.00490827
Harga Semasa:
$ 0.01128136
$ 0.01128136

Tokenomik Divergence Protocol (DIVER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Divergence Protocol (DIVER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DIVER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DIVER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DIVER, terokai DIVER harga langsung token!

DIVER Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DIVER? Halaman ramalan harga DIVER kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

