Harga langsung Diversified USD (DFIUSD) hari ini ialah $ 1.001, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DFIUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.001 setiap DFIUSD.

Diversified USD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 185,448, dengan bekalan edaran sebanyak 185.99K DFIUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DFIUSD didagangkan antara $ 0.99707 (rendah) dan $ 1.004 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.018, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.979874.

Dalam prestasi jangka pendek, DFIUSD dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Diversified USD (DFIUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 185.45K$ 185.45K $ 185.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 185.45K$ 185.45K $ 185.45K Bekalan Peredaran 185.99K 185.99K 185.99K Jumlah Bekalan 185,992.67578125 185,992.67578125 185,992.67578125

