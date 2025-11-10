Tokenomik Diversified USD (DFIUSD)
DiversiFi is The Stablecoin Diversification Protocol, engineered to strengthen collateral stability across decentralized finance. The project addresses a key problem in DeFi, single-asset stablecoins create high volatility and depeg risks, threatening protocol reserves and leveraged positions. A single depeg event can cause cascading liquidations and erode user trust. DiversiFi’s solution is DFiUSD, a fully collateralized, multi-stablecoin asset that aggregates and dynamically rebalances reserves across leading stablecoins to ensure full collateralization, dampen depeg severity by 70–90%, and enhance overall liquidity and reliability. Through this architecture, DiversiFi reinforces long-term confidence and stability across the DeFi ecosystem
Tokenomik Diversified USD (DFIUSD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Diversified USD (DFIUSD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DFIUSD yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DFIUSD yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DFIUSD, terokai DFIUSD harga langsung token!
