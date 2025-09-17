Divinely Protected (DP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00009717 $ 0.00009717 $ 0.00009717 24J Rendah $ 0.00011015 $ 0.00011015 $ 0.00011015 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00009717$ 0.00009717 $ 0.00009717 24J Tinggi $ 0.00011015$ 0.00011015 $ 0.00011015 Sepanjang Masa $ 0.00497012$ 0.00497012 $ 0.00497012 Harga Terendah $ 0.0000109$ 0.0000109 $ 0.0000109 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -9.81% Perubahan Harga (7D) -32.02% Perubahan Harga (7D) -32.02%

Divinely Protected (DP) harga masa nyata ialah $0.00009732. Sepanjang 24 jam yang lalu, DP didagangkan antara $ 0.00009717 rendah dan $ 0.00011015 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DP sepanjang masa ialah $ 0.00497012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000109.

Dari segi prestasi jangka pendek, DP telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -9.81% dalam 24 jam dan -32.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Divinely Protected (DP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.75K$ 96.75K $ 96.75K Bekalan Peredaran 994.08M 994.08M 994.08M Jumlah Bekalan 994,083,625.113725 994,083,625.113725 994,083,625.113725

Had Pasaran semasa Divinely Protected ialah $ 96.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DP ialah 994.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994083625.113725. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.75K.