DIVINER (DIVINER) Maklumat Harga (USD)

DIVINER (DIVINER) harga masa nyata ialah $0.00003202. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIVINER didagangkan antara $ 0.00003162 rendah dan $ 0.00003297 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIVINER sepanjang masa ialah $ 0.00319152, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000201.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIVINER telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +4.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DIVINER (DIVINER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.19K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.19K Bekalan Peredaran 999.98M Jumlah Bekalan 999,984,575.481348

Had Pasaran semasa DIVINER ialah $ 32.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIVINER ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999984575.481348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.19K.