DiviSwap Harga Hari Ini

Harga langsung DiviSwap (DSWAP) hari ini ialah $ 0.132895, dengan 2.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DSWAP kepada USD penukaran adalah $ 0.132895 setiap DSWAP.

DiviSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 31,027, dengan bekalan edaran sebanyak 233.47K DSWAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DSWAP didagangkan antara $ 0.132764 (rendah) dan $ 0.137459 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.189789, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.083572.

Dalam prestasi jangka pendek, DSWAP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +3.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DiviSwap (DSWAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.34K$ 81.34K $ 81.34K Bekalan Peredaran 233.47K 233.47K 233.47K Jumlah Bekalan 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Had Pasaran semasa DiviSwap ialah $ 31.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSWAP ialah 233.47K, dengan jumlah bekalan sebanyak 612059.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.34K.