Djed (DJED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.98887 24J Tinggi $ 1.01 Sepanjang Masa $ 1.28 Harga Terendah $ 0.725782 Perubahan Harga (1J) -0.61% Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) -0.11%

Djed (DJED) harga masa nyata ialah $0.995017. Sepanjang 24 jam yang lalu, DJED didagangkan antara $ 0.98887 rendah dan $ 1.01 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DJED sepanjang masa ialah $ 1.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.725782.

Dari segi prestasi jangka pendek, DJED telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Djed (DJED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.00M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.00M Bekalan Peredaran 4.02M Jumlah Bekalan 4,019,107.3

Had Pasaran semasa Djed ialah $ 4.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DJED ialah 4.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4019107.3. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.00M.