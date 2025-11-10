DLMM Harga Hari Ini

Harga langsung DLMM (DLMM) hari ini ialah $ 0.00045706, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DLMM kepada USD penukaran adalah $ 0.00045706 setiap DLMM.

DLMM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 352,020, dengan bekalan edaran sebanyak 770.21M DLMM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DLMM didagangkan antara $ 0.00039773 (rendah) dan $ 0.00047425 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00177886, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007724.

Dalam prestasi jangka pendek, DLMM dipindahkan +0.91% dalam sejam terakhir dan -34.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DLMM (DLMM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 352.02K$ 352.02K $ 352.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 396.35K$ 396.35K $ 396.35K Bekalan Peredaran 770.21M 770.21M 770.21M Jumlah Bekalan 867,206,855.8576636 867,206,855.8576636 867,206,855.8576636

Had Pasaran semasa DLMM ialah $ 352.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DLMM ialah 770.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 867206855.8576636. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 396.35K.