Dmarketplace ($DMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) +0.71% Perubahan Harga (7D) +0.71%

Dmarketplace ($DMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DMP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DMP telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan +0.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dmarketplace ($DMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 104.35K$ 104.35K $ 104.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.42K$ 113.42K $ 113.42K Bekalan Peredaran 92.00B 92.00B 92.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Dmarketplace ialah $ 104.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DMP ialah 92.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.42K.