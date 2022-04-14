Tokenomik Dmarketplace ($DMP)
Dmarketplace ($DMP) Maklumat
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
Dmarketplace ($DMP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dmarketplace ($DMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Dmarketplace ($DMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Dmarketplace ($DMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $DMP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $DMP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $DMP, terokai $DMP harga langsung token!
