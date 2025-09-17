Dobi (DOBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00121165$ 0.00121165 $ 0.00121165 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -3.73% Perubahan Harga (7D) +3.84% Perubahan Harga (7D) +3.84%

Dobi (DOBI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOBI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOBI sepanjang masa ialah $ 0.00121165, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DOBI telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -3.73% dalam 24 jam dan +3.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dobi (DOBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 243.74K$ 243.74K $ 243.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 243.74K$ 243.74K $ 243.74K Bekalan Peredaran 889.44M 889.44M 889.44M Jumlah Bekalan 889,439,741.7434958 889,439,741.7434958 889,439,741.7434958

Had Pasaran semasa Dobi ialah $ 243.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOBI ialah 889.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 889439741.7434958. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 243.74K.