Docker Harga Hari Ini

Harga langsung Docker (DOCKERZXBT) hari ini ialah $ 0.00474059, dengan 15.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOCKERZXBT kepada USD penukaran adalah $ 0.00474059 setiap DOCKERZXBT.

Docker kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,710,855, dengan bekalan edaran sebanyak 972.14M DOCKERZXBT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOCKERZXBT didagangkan antara $ 0.00383016 (rendah) dan $ 0.00500481 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00981968, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00078011.

Dalam prestasi jangka pendek, DOCKERZXBT dipindahkan +0.50% dalam sejam terakhir dan +8.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Docker (DOCKERZXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Bekalan Peredaran 972.14M 972.14M 972.14M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

