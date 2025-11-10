Tokenomik Docker (DOCKERZXBT)

Tokenomik Docker (DOCKERZXBT)

Lihat cerapan utama tentang Docker (DOCKERZXBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:47:12 (UTC+8)
USD

Docker (DOCKERZXBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Docker (DOCKERZXBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.86M
$ 4.86M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 972.14M
$ 972.14M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.00M
$ 5.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00981968
$ 0.00981968
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00078011
$ 0.00078011
Harga Semasa:
$ 0.00499124
$ 0.00499124

Docker (DOCKERZXBT) Maklumat

Docker is a Tokenized Treasury of Zora Creator Coins. Docker invests in a plethora of zora creator coins, all publicly available to see on the website. This treasury ties in directly to the $docker token, with profits made from the treasury automatically used to buyback $docker. This initiates the Docker flywheel, where trading fees made from $docker are then used to buy more creator coins.

Laman Web Rasmi:
https://dockerxbt.com/

Tokenomik Docker (DOCKERZXBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Docker (DOCKERZXBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOCKERZXBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOCKERZXBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOCKERZXBT, terokai DOCKERZXBT harga langsung token!

DOCKERZXBT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOCKERZXBT? Halaman ramalan harga DOCKERZXBT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

