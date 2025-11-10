Doctor Mutant Harga Hari Ini

Harga langsung Doctor Mutant (DRMUTANT) hari ini ialah $ 0.00004078, dengan 14.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRMUTANT kepada USD penukaran adalah $ 0.00004078 setiap DRMUTANT.

Doctor Mutant kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 40,679, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DRMUTANT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRMUTANT didagangkan antara $ 0.0000357 (rendah) dan $ 0.00004083 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00232529, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003257.

Dalam prestasi jangka pendek, DRMUTANT dipindahkan +0.96% dalam sejam terakhir dan -8.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Doctor Mutant ialah $ 40.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRMUTANT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.68K.