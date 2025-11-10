Dog In Vest Harga Hari Ini

Harga langsung Dog In Vest (INVEST) hari ini ialah --, dengan 4.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INVEST kepada USD penukaran adalah -- setiap INVEST.

Dog In Vest kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,681, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M INVEST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INVEST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0053796, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, INVEST dipindahkan +0.59% dalam sejam terakhir dan -15.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dog In Vest (INVEST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

Had Pasaran semasa Dog In Vest ialah $ 34.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran INVEST ialah 999.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999810996.181804. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.68K.