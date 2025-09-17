Dog shit going nowhere Harga (DOGSHIT2)
-0.24%
+0.61%
+15.59%
+15.59%
Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DOGSHIT2 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DOGSHIT2 sepanjang masa ialah $ 0.01437006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, DOGSHIT2 telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +0.61% dalam 24 jam dan +15.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Dog shit going nowhere ialah $ 299.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DOGSHIT2 ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999679867.993943. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 299.26K.
Pada hari ini, perubahan harga Dog shit going nowhere kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dog shit going nowhere kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dog shit going nowhere kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dog shit going nowhere kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.61%
|30 Hari
|$ 0
|+4.33%
|60 Hari
|$ 0
|-36.67%
|90 Hari
|$ 0
|--
Dog Shit Going Nowhere (DOGSHIT2) is more than just a provocative name; it's a symbol of rebellion against the established norms of the cryptocurrency world. This project was born from the desire to create a token that represents the unfiltered, sometimes absurd, reality of the crypto space – a space where groundbreaking innovation often coexists with fleeting trends and meme-driven narratives. DOGSHIT2 is a direct, honest reflection of the often turbulent and unpredictable nature of the markets, providing a platform for those who identify with the struggle, the underdog mentality, and the raw, unfiltered side of the digital asset revolution. We call it "the trenches vs. the suits." DOGSHIT2 is designed to resonate with those who feel left behind by the polished presentations and institutional hype. It's for the everyday crypto participant who has navigated the ups and downs, the pump and dumps, and the endless cycle of promises and disappointments. This token embraces the messy, authentic side of crypto, offering a shared space for those who aren't afraid to acknowledge the sometimes-chaotic nature of this world. Beyond its symbolic representation, DOGSHIT2 also aims to cultivate a strong, engaged community. By providing a transparent and relatable platform, we want to foster a space where individuals can connect and engage in a token that resonates with their own experiences. We believe in the power of shared narratives and intend to build a project where community participation is the driving force behind its evolution. DOGSHIT2 is designed to be a token for the people, by the people. This is a movement, not just a coin. Our intention is not to be another derivative project seeking to emulate the hype; rather, we want to provide a unique perspective and token, one that embodies the spirit of the true crypto believer. DOGSHIT2 is a call for authenticity in a world increasingly dominated by carefully crafted facades. We believe it's time to acknowledge the reality of the trenches and to build a token that acknowledges the struggle. The ticker symbol DOGSHIT2 represents the project's core ethos: it's bold, it's brash, and it doesn't apologize for being what it is. We are fully aware of the unconventional nature of the name, and it is entirely deliberate. We intend to use the moniker to showcase the project's uniqueness. DOGSHIT2 has a max supply and total supply of 1,000,000,000 tokens, aiming for a decentralized and inclusive token distribution. The contract address for DOGSHIT2 is BXebtR4k2WiaZ1HJmxcZkoCdxSBx1g1xnEpVra9Ppump. This contract is public and auditable for transparency.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dog shit going nowhere.
Semak Dog shit going nowhere ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Dog shit going nowhere (DOGSHIT2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DOGSHIT2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.