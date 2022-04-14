Tokenomik Dog Stolen From Tesla (LEMON)
Dog Stolen From Tesla (LEMON) Maklumat
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry.
Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return.
The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
Dog Stolen From Tesla (LEMON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dog Stolen From Tesla (LEMON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Dog Stolen From Tesla (LEMON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Dog Stolen From Tesla (LEMON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LEMON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LEMON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
